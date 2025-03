Metropolitanmagazine.it - I modelli di ballerine 2025 che non possono mancare nel nostro armadio

Si era detto, o almeno così sembrava, che per questa stagione lenon sarebbero più state le protagoniste. Queste scarpe, amate e odiate da tantissimi, sono in realtà prontissime per questa primavera: ma quali sono idida non perdere? Le abbiamo viste in passerella sia alla Fashion Week di Milano, che sulle passerelle di Parigi. Alcuni, come quelle in crochet, sono ufficialmente tramontati (qualcuno direbbe per fortuna), ma alcune sono salite alla ribalta.Idida non perdereAbbinate con outfit basic, ma anche per la sera o per eventi eleganti, queste scarpe daranno sempre un tocco chic e un po’ bon ton al look. Insomma, per rendere iloutfit quanto più elegante possibile (anche se si tratta di jeans e t-shirt bianca), leriusciranno a dare sempre quell’aura da brava ragazza che da sempre quel tocco un po’ coquette.