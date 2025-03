Ilgiorno.it - I milanesi pensano di consumare molta meno acqua di quella che usano. E la rete idrica ne perde quasi un terzo

Milano – Pochissimilo sanno, ma ognuno di loro consuma in media più di 310 litri d’al giorno, cioè circa 100 litri in più rispetto al consumo medio nazionale. Tre quarti di loro sono convinti di usarerispetto ache utilizzano davvero e questo, unito al fatto che laregionalecirca il 32 per cento dell’che passa dai condotti, incide sulle crisi idriche che periodicamente colpiscono la Lombardia. Cattive abitudini Questi dati, raccolti dall’istituto internazionale di ricerca YouGov per Finish, hanno rilevato che uno dei problemi principali riguarda proprio le condutture delle abitazioni private. Solo il 29 per centocontrolla la presenza di perdite d’nelle proprie case, contribuendo così allo spreco idrico. E poi ci sono i comportamenti poco virtuosi.