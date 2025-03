Esports247.it - I migliori picchiaduro in stile anime: quando i cartoni animati incontrano il videogioco

Leggi su Esports247.it

Negli ultimi anni, i giochi di combattimento ispirati aglihanno conquistato una fetta sempre più grande del mercato e se un tempo il genere era dominato dai classicicon grafica “tradizionale”, oggi loè diventato una presenza piuttosto fissa, con titoli che non si distinguono più solo per estetica, ma che hanno cambiato il genere deicon meccaniche di gioco e gameplay decisamente innovativi (anche se non proprio rivoluzionari).Alcuni di questi giochi sono diventati veri e propri pilastri della scena competitiva, con tornei ai quali si presentano migliaia di giocatori e spettatori da tutto il mondo. Ma quali sono i? Ecco una selezione dei dieci titoli che hanno lasciato un segno nel mondo dei:BlazBlue Cross Tag Battle (2018)Se vi piacciono i crossover e le meccaniche di squadra, BlazBlue Cross Tag Battle è il gioco perfetto.