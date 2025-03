I ghiacciai in ritirata la siccità le minacce della guerra | così l’accesso all’acqua pulita rischia di diventare una corsa a ostacoli

Leggi su Open.online

Non esiste niente al mondo di più adattabile dell’acqua, diceva il filosofo cinese Lao Tzu. Eppure, di fronte alla minaccia dei cambiamenti climatici, anche le riserve idricheTerra si trovano di fronte a una sfida di portata epocale. Con il riscaldamento globale,– a lungo considerato un diritto irrinunciabile –disempre più problematico. Ed è proprio per questo motivo che l’edizione 2025Giornata mondiale per l’acqua, che si celebra ogni anno il 22 marzo, è dedicata allo scioglimento dei. «Man mano che il pianeta si riscalda – si legge sul sito delle Nazioni Unite – il nostro mondo ghiacciato si restringe, rendendo il ciclo dell’acqua più imprevedibile. Per miliardi di persone, i flussi delle acque di scioglimento dei ghiacci stanno cambiando, provocando inondazioni,, frane e innalzamento del livello del mare».