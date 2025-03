Liberoquotidiano.it - I fondi cinesi imbarazzano la sindaca eletta col Pd: "Smascherato il doppio gioco della sinistra", un caso clamoroso

Nel Comune di Prato il centrodestra ha fatto scoppiare ildei finanziamenti elettorali alladel Pd Ilaria Buggetti. Uno in particolare, di mille euro, che l'esponente dem ha ricevuto da un'azienda al centro di una vertenzale per un presunto sfruttamento dei lavoratori. La vicenda nasce da un'inchiesta del Tirreno che il 13 marzo pubblica un pezzo che elenca i soggetti che hanno dato regolari contributi alla campagna elettorale, dal titolo: «Tra conferme e sorprese: c'è anche il maglificio cinese accusato di sfruttamento». Scrive il Tirreno: «Sono almeno otto le societàche figurano nell'elenco» e tra queste c'è anche «il maglificio CXL che dallo scorso 13 febbraio è al centro di una dura vertenza colto SuddCobas per la regolarizzazione di quattro operai pachistani che denunciavano condizioni di sfruttamento».