I cani riducono lo stress degli studenti universitari

La vitaa è spesso un mix di esami, scadenze e impegni sociali, un cocktail che può portare acronico. Ma una soluzione sorprendente arriva dai migliori amici dell’uomo: i. Un recente studio condotto dall’Università di Chiang Mai, in Thailandia, rivela che bastano 15 minuti di interazione con un cane per ridurre i livelli didel 33,5%. Scopriamo come questo legame uomo-animale può trasformare la salute mentale nelle università.Cuore e battito: la connessione fisiologica tra uomini eaiutano ad abbassare lo: il ruolo del cortisoloLoè una risposta naturale a situazioni impegnative, ma quando diventa cronico, danneggia umore, concentrazione e salute fisica. Negli, il cortisolo (l’ormone dello) raggiunge picchi elevati, influenzando negativamente il sistema cardiaco e la lucidità mentale.