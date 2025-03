Quotidiano.net - I 75 luoghi migliori per lavorare in Italia: ecco la graduatoria di 'Great Place to Work'

Roma, 22 marzo 2025 – La società di ricerca e consulenza organizzativa 'To' ha stilato la classifica, inerente al 2025, dei 75ambienti di lavoro presenti sul nostro territorio. La realizzazione del ranking è stata resa possibile ascoltando il parere di oltre 203mila collaboratori di ben 404 organizzazioni diverse attive in, divise per numero di dipendenti nelle categorie 10-49, 49-149, 150-499, 500-999 e +1000. Il 30% del campione analizzato e classificato appartiene al settore IT, il 14,6% a quello delle biotecnologie e dell'ambito farmaceutico mentre il 12% al settore dei servizi finanziari e assicurativi. A livello di distribuzione territoriale, invece, quasi 7 aziende su 10 dell'elenco si trovano in Lombardia e nel Lazio. Calo della fiducia L'analisi in questione ha messo in luce innanzitutto il calo relativo al valore medio del Trust Index, l'indicatore che riguarda il clima di fiducia all'interno di un'organizzazione, che ha registrato una discesa pari al 5% rispetto al precedente 2024 (84% contro l'89% dell'anno precedente).