I 5 migliori outfit di Charli XCX

La cantante britannica Charlotte Aitchison, in arteXCX, ha conquistato il mondo con la sua brat summer. Il suo album, da 360 a Guess featuring Billie Eilish, ha fatto innamorare la Gen Z, diventando l’assoluto protagonista della moda social. L’artista è stata in grado, durante la sua carriera, non solo di dare vita ad un repertorio musicale perfettamente coerente, anche se sperimentale, ma di costruire un personaggio ed un’estetica altamente riconoscibili. Brat significa sfacciata, piena di determinazione e volontà. Brat è qualcuno che non ha paura di niente e decide di essere se stesso senza rendere conto a nessuno. L’animo da forza della natura diXCX trascende la sua opera per guidare la sua vita di tutti i giorni e, fra tutte, le sue scelte di stile.e XCX e l’abilità di pensare fuori degli schemi: il Met GalaXCX e il suo stilista, Chris Horan, creano continuamente look che pur non sfociando nell’estrema stravaganza rimangono memorabili.