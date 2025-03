Ilrestodelcarlino.it - I 140 anni del Carlino: per i lettori in regalo la riproduzione del primo numero

Bologna, 22 marzo 2025 – La festa è iniziata. Grande successo per l’avvio delle celebrazioni dei 140del Resto del, con il giornale andato a ruba in molte edicole in occasione della distribuzione di uno speciale da collezione di 128 pagine. Le iniziative non si fermano qui: mercoledì 26, sempre gratuitamente con il giornale, uscirà un secondo speciale di 40 pagine che racconta i protagonisti dei nostri territori. Istituzioni, associazioni, realtà, imprese a cui va il ringraziamento del nostro gruppo editoriale e che hanno anche ‘colorato’ di pagine speciali ad hoc le edizioni del. Inoltre, il prossimo giovedì 27 marzo su tutta la tiratura del giornale, regaleremo ailadelstorico, datato 20 marzo 1885 (giornata di chiusura degli articoli in redazione, allora a Bologna in via Garibaldi 3), ma uscito il 21 marzo,giorno di primavera e della nostra storia.