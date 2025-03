Thesocialpost.it - Houthi, attacco missilistico Usa sull’aeroporto di Hodeida

Leggi su Thesocialpost.it

Gliin Yemen hanno accusato gli Stati Uniti di essere responsabili di nuovi raid aerei che hanno colpito l’aeroporto internazionale di, nel Yemen occidentale. Secondo quanto riportato dalla tv Al-Massirah, che diffonde le dichiarazioni del gruppo, sono stati condotti tre attacchi aerei sul principale scalo della regione.“Aggressione americana” secondo gliLa tv ha parlato di un’“aggressione americana”, sostenendo che questi raid fanno parte di un più ampio contesto di conflitti e tensioni nel paese. La denuncia degliarriva in un momento di crescente instabilità e accuse reciproche tra le forze in conflitto nel paese, che è stato devastato dalla guerra civile.L'articoloUsadiproviene da The Social Post.