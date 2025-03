Ilrestodelcarlino.it - Hotel con ragnatele e B&b abusivi in Emilia Romagna: le multe dei Nas

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 22 marzo 2025 –e Bed & breakfast nel mirino dei carabinieri del Nas di Parma, che hanno intensificato i controlli igienico-sanitari nelle strutture ricettive dell'con non poche sorprese. Affittacamere abusivo,in pessime condizioni e rischio legionellosi, ovvero l’infezione polmonare causata dal batterio della legionella: l’attività di verifica della conformità alle normative neglie nei bed & breakfast delle province di Modena, Reggio, Parma e Piacenza ha portato alla sospensione di imprese e all’emissione disalate per diverse irregolarità. Modena: sospensione per rischio legionellosi Reggio: chiuso un affittacamere abusivo Parma: irregolarità nella segnaletica obbligatoria Modena: sospensione per rischio legionellosi A Modena, un bed & breakfast è stato sanzionato per l'omessa esposizione della tabella regionale dei prezzi minimi e massimi e per la mancata predisposizione di un protocollo di valutazione e gestione del rischio legionellosi.