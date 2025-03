Oasport.it - Hockey ghiaccio: Bolzano cede 2-3 ai Red Bull Salisburgo. Ora si fa dura nelle semifinali di ICE

Gara -2 delledell’ICELeague 2024-2025 regala un altro dispiacere al, questa sera impegnato in casa nel secondo atto dell’eliminatoria contro i Red. Dopo aver perso in trasferta infatti, le “Foxes” cedono sulla pista amica della Sparkasse Arena con lo score di 2-3, al termine di una partita dall’andamento altalenante, che in volata ha però premiato gli austriaci.Ospiti in grado di punire subito con le reti di Hochkofler e Nissner nel primo quarto d’ora, per il momentaneo 0-2. Reazione bolzanina con la griffe di Christoffer nel secondo periodo per l’1-2 prima dell’ultimo stop. Venti minuti alla fine. La clessidra inizia a scorrere verso la fine. Si arriva a meno di due minuti dalla fine: Bourque pareggia i conti per ilsul 2-2, ma a 55? dalla sirena è Schneider a trovare il modo di mettere a referto il pesantissimo 2-3 che chiude i conti del match e suona come una mazzata sulla squadra italiana.