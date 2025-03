Amica.it - Ho visto lei, che bacia lui, che bacia me… I racconti di tradimenti più o meno hot

Lui, lei, l’altra. Lei, lui, l’altro. E via così. Cose già viste, ma sempre intriganti. Contengono storie edile maggiori opere letterarie di tutti i tempi, dalla Divina Commedia (Paolo e Francesca) all’Odissea (idi Ulisse non si contano) e alcuni gradi romanzi del Novecento. Un grande classico è L’amante di Lady Chatterley, di D. H. Lawrence, uno dei romanzi più famosi del XX secolo, pubblicato nel 1928 a Firenze ma accusato di oscenità e messo al bando in tutta Europa fino al 1960. Ora (per fortuna) i tempi sono cambiati e idi, più oespliciti, abbondano, nella fantasia o nelle storie di vita vissuta. Del resto, le cronache rosa si nutrono di scandali. Hanno raccontato di essere state infedeli Monica Bellucci, Sonia Bruganelli, Matilde Gioli.