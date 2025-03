Ilfogliettone.it - “Ho rifiutato, NON SARÒ PROF. DI AMICI”: contratto strappato in faccia a Maria De Filippi | Impossibile tornare indietro

Leggi su Ilfogliettone.it

Questo personaggio dello spettacolo tanto amato dal pubblico haun’offerta che chiunque avrebbe voluto ricevere.Ricoprire il ruolo diessore nel programma di “” diDeè un sogno per moltissimiessionisti. Ma non tutti sono disposti a dire sì ad ogni costo alla regina delle reti Mediaset. C’è un ex ballerina e coreografa che ha ricevuto quest’allettante proposta ma non ha accettato, lasciando tutti di stucco. Il motivo è di lealtà nei confronti di un’altra conduttrice che ormai è anche un’amica.Stiamo parlando di Carolyn Smith che è una delle colonne portanti di Ballando con le Stelle, il celebre talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La presidente di giuria, in una recente intervista a “Nuovo Tv”, ha svelato di averpiù volte le proposte diDeper entrare a far parte del cast di