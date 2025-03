Quotidiano.net - Heathrow riapre dopo incendio: personale aggiuntivo per gestire il traffico

Leggi su Quotidiano.net

Centinaia di membri aggiuntivi deldell'aeroporto disono oggi in servizio per contribuire a smaltire illa chiusura dello scalo di ieri in seguito a unche ha provocato un blackout. Lo riporta il Guardian. "Possiamo confermare cheè aperto e pienamente operativo oggi. Le squadre in tutto l'aeroporto continuano a fare tutto il possibile per supportare i passeggeri colpiti dall'interruzione di ieri in una sottostazione elettrica fuori dall'aeroporto - si legge in un comunicato -. Abbiamo centinaia di colleghi in più a disposizione nei nostri terminal e abbiamo aggiunto voli al programma di oggi per facilitare il viaggio di 10.000 passeggeri aggiuntivi".