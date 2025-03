Ilfattoquotidiano.it - Hamilton vince la sprint race in Cina: primo trionfo in Ferrari. Ma è solo 5° nelle qualifiche. La pole del Gp a Piastri

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

e record assoluto della pista. Oscarsi prende tuttodel GP di, chiudendo con un super 1’30”641 che lo piazza indiscutibilmente davanti.è quintodopo l’ottima prestazione nella: laportando a casa ilin.Accanto al’ottimo Russell, 2° a 82 millesimi, poi l’altra McLaren di uno spento Norris (+0.152) che sbaglia l’ultimo tentativo lanciato. In seconda fila anche Verstappen (+0.176). In terza, appunto, ledi(+0.286) e Leclerc (+0.380). Hanno chiuso la top-10: Hadjar (7°), poi Antonelli, Tsunoda e Albon.Laha corso rischio di trovarsi fuori nel Q2 con i due piloti e nel Q1 (con Leclerc). La causa è la perdita di prestazione rispetto all’ottimo passo visto nelladella mattina, su una pista più “calda” (e con maggior degrado), quando è arrivata la prima vittoria diin Rosso (per Maranello primada quando il formato è stato introdotto nel 2021).