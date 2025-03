Unlimitednews.it - Hamilton vince la Sprint Race a Shanghai, pole a Piastri

(CINA) (ITALPRESS) – Lewisha vinto ladel Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1. Il britannico della Ferrari domina sulla pista die batte Oscar(McLaren), 2^ a 6?889, e Max Verstappen (Red Bull), 3^ a 9?804. Ottime indicazioni sul passo gara della Ferrari, che conquista la primadella sua storia.“Oggi mi sentivo alla grande in pista. A Melbourne è stata dura e penso che molti abbiano sottovalutato quanto sia difficile adattarsi a una nuova macchina. E’ stato fantastico venire qui ae sentirmi subito bene in macchina” le parole di Lewisdopo la vittoria. “Sono partito bene e sono riuscito a gestire bene le gomme. Non sento la pressione di doverre. Dobbiamo fare un passo alla volta e continuare a spingere mantenendo la calma”, conclude il sette volte campione del mondo.