Hamilton vince in Cina e scrive la storia della Ferrari

Lewislala Sprint Race del Gran Premioe regala un sabato da sogno ai tifosisti. Non è tutto luccicante, però, quello che arriva da Shanghai nel primo sabato con corsa brevestagione perché dopo il gradino più alto del podio è arrivato il risultato delle prove ufficiali che ha parzialmente gelato la Rossa. Luci ed ombre, anche se la bella notizia è che rispetto all'esordio a Melbourne lasi è accesa, per usare le parole di, cancellando l'impressione di mancanza di competitività con cui era ripartita dall'Australia.Ora manca la prova definitiva nel gran premio in cui lo stesso(5° in griglia) e Leclerc (6°) dovranno correre diversamente da quanto accaduto al britannico nella sprint, in una corsa in cui molto dipende dalla gestione dei pneumatici e dove essere davanti ad aria aperta o costretto a stare dietro può fare tutta la differenza del mondo.