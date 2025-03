Oasport.it - Hamilton si toglie un sassolino: “Tanti hanno blaterato a vanvera, non conoscono questo mondo”

Leggi su Oasport.it

Una vittoria da fuoriclasse. Lewissi è imposto con grande carattere in occasione della Sprint Race al GP di Cina, tappa numero due del Mondiale 2025 di Formula 1. Una prova importante per il ferrarista, capace di regalare non solo la prima vittoria in una gara corta alla rossa, ma anche il primo successo personale nel format introdotto nel 2021.A fare la differenza, come già rimarcato, è stata la superiorità nella gestione delle gomme, fattore che ha concesso al fenomeno britannico di tagliare il traguardo con un buon margine rispetto alla McLaren di Oscar Piastri e alla Red Bull di Max Verstappen, rispettivamente secondo e terzo con il gap di +6.889 e +9.804. Visibilmente emozionato, il nativo di Stevenage ha commentato a caldo la sua prestazione,ndosi anche qualchedalla scarpa.