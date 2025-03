Tvplay.it - Hamilton-Schumacher, l’annuncio dell’ultim’ora spiazza anche la Ferrari

Lewise Michael: ritornano insieme al centro del dibattito per la loro storia in F1. L’ultimo annunciola.Qualunque tifoso dellao appassionato di F1 in generale si sia svegliato all’alba per la gara Sprint del Circuito di Shanghai, non se ne sarà affatto pentito. Dopo l’appuntamento – il primo della stagione – deludente per la Rossa in Australia, il weekend è iniziato con un piglio decisamente diverso. Infatti, dopo la pole in occasione delle Qualifiche Sprint, Lewishavinto la gara di questa categoria, portando a casa il primo successo in assoluto da quando è un pilota del Cavallino Rampante.la(LaPresse) – Tvplay.itGli è bastato il secondo, complicato circuito da attraversare per ricordare di che pasta sia fatto il pilota sette volte campione del mondo.