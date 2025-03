Iltempo.it - Hamilton fa sognare i tifosi Ferrari: prima vittoria nella Sprint nel Gp di Cina

Lewisha vinto laRace del Gp di, seconda gara del mondiale di Formula 1 che si disputa sul circuito di Shanghai. Per il pilota britannico si tratta del primo trionfo in. Alle sue spalle si sono piazzati Oscar Piastri su McLaren e il campione del mondo in carica Max Verstappen su Red Bull. Quarto posto per la Mercedes di George Russell, quinta la secondaguidata da Charles Leclerc. Settimo l'italiano Andrea Kimi Antonelli, su Mercedes., che partiva in pole position, riscatta così il deludente decimo posto ottenuto nel Gp di Australiagara stagionale.