Iltempo.it - Habibi ha migliaia di visualizzazioni su TikTok: ecco perché

Si chiamaed è il nuovo format di shawarma libanese di alta qualità, che punta a rivoluzionare il mercato del fastfood etnico dando qualità. "La piadina è artigianale (solo farina, acqua e sale) niente conservanti e niente coloranti. Così come la nostra carne. Solo carne marinata con spezie ed olio di oliva", continua il patron. E suvolano lequando si parla di food. "Le nostre salse sono genuine, fatte in casa. Niente di industriale La nostra mission è quella di portare la qualità della cucina libanese e levantina a tutti, ad un prezzo accessibile a tutti", raccontano dal ristorante. La mission è una: ridare onore e splendore ad un prodotto altamente industrializzato dai produttori di kebab per marginare sempre di più a discapito della qualità. "Vogliamo educare il cliente ad una dieta più sana, e spiegargli cosa va incontro quando mangia cibi spazzatura", continuano.