Ilfattoquotidiano.it - “Ha messo incinta l’ex migliore amica della sua ex”: bufera sulla star del Liverpool Alexis Mac Allister

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ci sarà presto un nuovo, piccolo, tifoso tra i sostenitorisquadra di calcio del. Ilcentrocampistaformazione britannica,Mac, infatti, ha appena annunciato di aspettare il suo primo figlio dalla sua compagna, Ailen Cova. L’annuncio è arrivato con un video sui social, in cui il calciatore mostra l’esito, positivo, del test di gravidanza a cui si era sottoposta la giovane. Poi un bacio e un lungo abbraccio, a suggellare l’emozione fortissima del momento. E, infine, la dedica: “Ti desideriamo e ti amiamo con tutto il nostro cuore, ti aspettiamo presto”, è la promessa di Cova.Fin qui, non ci sarebbe nulla di strano. Se non fosse che, però, Ailen sarebbe stata laex fidanzata del calciatore, l’influencer argentina, da oltre 700mila follower, Camila Mayan, che, invece, sostiene di essere stata tradita da Macproprio con Cova.