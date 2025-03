Inter-news.it - Guler-Inter, difficile ma non impossibile: uno scenario aiuterebbe!

Ardarappresenta uno dei calciatori monitorati con maggior attenzione dall’in vista della sessione estiva di mercato. I nerazzurri potrebbero ricorrere a un’opzione per convincere il Real Madrid.LA SITUAZIONE – Ardaè sul taccuino dell’per l’estate. I nerazzurri stanno riflettendo sulla possibilità di affondare il colpo per il calciatore del Real Madrid, consapevoli delle crescenti difficoltà sperimentate sul fronte legato a Nico Paz. Con Cesc Fabregas impegnato in prima persona a convincere Carlo Ancelotti a lasciare l’argentino per un altro anno a Como, l’ha infatti iniziato a seguire con maggior attenzione il centrocampista turco. Come ribadito da Hakan Calhanoglu al termine del match vinto dalla sua Turchia contro l’Ungheria per 3-1, la speranza di un suo ingaggio non è irrealistica: «Sicuramente vorrei venisse a giocare da noi.