Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Hit Man - Killer per caso, Sabato 22 Marzo 2025

22sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "Hit Man -per", una brillante commedia diretta da Richard Linklater con Glen Powell. Un docente collabora con la polizia fingendosi un sicario, ma un giorno infrange il protocollo, mettendo a rischio tutto ciò che ha costruito. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, "Il gusto delle cose", un raffinato dramma ambientato nella Francia del 1800 con Benoit Magimel e Juliette Binoche. La storia segue il sodalizio tra un gastronomo e una cuoca che si trasforma in una travolgente storia d’amore.