Quotidiano.net - Guerre commerciali: dazi e criptovalute come armi economiche globali

E' un periodo anche die finanziarie decisamente aggressive attraverso l'utilizzo di. Strumenti usatidelle vere e proprie '' in grado di ridefinire gli equilibri e le dinamiche finanziarie e, ma che stanno anche influenzando profondamente la politica mondiale". Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. "Imporresu determinati beni non è più solo una misura per difendere l'economia nazionale e regolare le relazionitra Paesi, ma una vera e propria leva che condiziona le politiche internazionali. Se applicati in modo strategico, possono alterare gli scambi, influenzare alleanze politiche e ridisegnare gli assetti geopolitici", aggiunge Giorgetti al giuramento degli Allievi ufficiali della Guardia di Finanza a Bergamo.