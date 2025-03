Ilfoglio.it - Guardiani della virtù al cinema? No, grazie

Tira una brutta aria per gli “intimacy coordinator”. Gli specialisti – come altro chiamarli? esperti? controllori? – che dovrebbero, prima e durante le scene di sesso, parlare con gli attori sul set, chiedere se sono a proprio agio, provvedere a che lo siano, intervenire se succede qualcosa di non previsto. Per esempio, se sul copione c’è scritto “underboob”, o anche “upperboob” – ma questa è una normale scollatura mentre l’underboob lascia scoperta la mezza tetta di sotto – è vietato mostrare il capezzolo, che pure starebbe in mezzo al boob. “I”, ironizza Mia Hansen-Løve che è francese, anzi parigina, e di censura non vuole sentir parlare. Emma Stone (nata a Scottsdale, Arizona) e Karyn Kusama, nata a Brooklyn da una famiglia di origine giapponese, hanno invece molto ringraziato gli intimacy coordinator: “di esistere,per aver creato spazi sicuri dal punto di vista emotivo e fisico, e per aver segnato confini precisi tra il lavoro e lo sfruttamento sessuale”.