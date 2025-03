Anteprima24.it - Gruppo Nuova Cusano: “Soliti problemi, zero risultati per l’amministrazione Crocco”

Tempo di lettura: 2 minuti“A nove mesi dall’insediamento del, il bilancio dell’opposizione è netto:”. È quanto denunciano il capodi, Marino Di Muzio, e i consiglieri Antonella, Marianna Cassella e Pasquale Maturo in un manifesto pubblico affisso per le strade del paese.Secondo la minoranza,si sta dimostrando incapace di risolvereche da tempo penalizzano la comunità. Restano infatti gravi criticità legate alla viabilità compromessa, all’acqua inquinata e razionata, all’aumento della tassa sui rifiuti del 150% in dieci anni e a lavori pubblici bloccati o interminabili. A questo si aggiunge la vicenda della Sagra dei Funghi 2024, con gli operatori ancora in attesa dei compensi dovuti: una situazione senza precedenti che solleva seri dubbi sulla gestione dell’evento.