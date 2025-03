Velvetgossip.it - Greta Ferro ospite a Verissimo: età, vita privata, carriera e gossip su Can Yaman

Leggi su Velvetgossip.it

Sabato 22 marzo 2025, alle ore 10:40,è statadel programma “”, dove ha condiviso dettagli sulla suapersonale e professionale. L’attrice ha colto l’occasione per discutere della suain ascesa, delle sue origini e di alcune voci diche la riguardano, in particolare quelle relative al suo presunto legame con l’attore Can, che ha prontamente smentito.Chi è, originaria di Milano, è diventata una figura di spicco nel panorama cinematografico italiano. La giovane attrice ha iniziato la suanel mondo della moda, ma ha rapidamente trovato la sua vera passione nella recitazione. Con un talento innato e una forte determinazione, è riuscita a conquistare il cuore del pubblico e a guadagnarsi il rispetto della critica.