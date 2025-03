Metropolitanmagazine.it - Greta Ferro, chi è l’attrice della serie “Il turco” con Can Yaman: carriera e fidanzato

Leggi su Metropolitanmagazine.it

nasce il 19 settembre del 1995 a Vasto, in Abruzzo. Il papà è amministratore delegato del pastificio “La Molisana” mentre la madre Gilda Antonelli, è una professoressa universitaria.ha preso il diploma classico al “Mario Pagano” di Campobasso, e nel 2012 ha vissuto un anno per studio in Cina. Si è poi trasferita a Milano dove ha studiato economia e si è laureata alla Bocconi nel 2017. Nel 2018 è presente alla mostra del cinema di Venezia per la promozione di “A Star Is Born” di Lady Gaga e Bradley Cooper. Nello stesso anno è protagonista di una campagna eyewear di D&G.Nel 2018 recita anche in un cortometraggio per Armani intitolato Una Giacca di Marco Armando Piccinini con la supervisione di Michele Placido. In seguito ha una piccola parte in Chiara Lubich – L’Amore Vince Tutto.