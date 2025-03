Internews24.com - Gregucci certo: «Ipoteca Inter sullo scudetto. Ma questo campionato ci ha insegnato una cosa»

di Redazionesi è espresso sul momento dell’di Simone Inzaghi e sul percorso per lovistato da Sportitalia, Angelo, ex assistente di Mancini all’, ha fatto il punto sui nerazzurri dopo la vittoria di Bergamo contro l’Atalanta. Le sue parole:PERCORSO – «Ha messo un’. E soprattutto il destino nelle proprie mani. L’non seguirà molto i risultati delle altre, perché ormai ha messo il muso davanti alle altre. Ma bisogna fare attenzione ad un aspetto»RICORDI – «L’esperienza dici insegna molte cose. A più riprese battendo l’, in molti hanno parlato della Juventus come candidata seria per lo. Bene, sono passate due settimane e tutto il progetto è tornato in discussione. E’ vero che ha preso 4 gol in una partita e 3 nell’altra, ma in due settimane è cambiato tutto.