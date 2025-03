Fanpage.it - Grazia Di Michele: “Per un problema al cuore non ho potuto fare tante cose. Con mio padre rapporto difficile”

Leggi su Fanpage.it

Diè ospite di Verissimo nella puntata di sabato 22 marzo. La caned ex insegnante di Amici parla delcon la sua famiglia e ricorda un periodo difficile che ha dovuto affrontare da giovane per via di undi salute.