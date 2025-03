Ilnapolista.it - Gravina: «Non siamo pronti per gli arbitri che spiegano le loro decisioni durante le partite»

Il presidente della Figc Gabrieleha concesso un’intervista al quotidiano La Stampa. Intervista a firma Guglielmo Buccheri e Gianluca Oddenino.Si parla degli Europei del 2032 e degli stadi.Roma, Milano e Torino: tre impianti sono già in lista.«Sono in pole, richiedono solo alcune riflessioni. Poi c’è la forte candidatura di Firenze dove i lavori sono cominciati, Palermo è particolarmente attiva, Cagliari è quasi pronto, a Bologna c’è un grande dinamismo come a Udine o Bari. I cinque stadi dovranno essere i più belli d’Italia».Rimanendo dentro gli stadi, ecco un’immagine alla rovescia: sempre piùfiniscono con i giocatori a rapporto sotto la curva ultrà.«Un’immagine che le norme vietano, e non da oggi: gli Slo (tesserati addetti alle tifoserie, ndr) dovranno portare la squadra negli spogliatoi, altrimenti ho chiesto di far rispettare il codice di giustizia sportiva che parla di squalifica per chi accetta di prestarsi ad una vera e propria gogna».