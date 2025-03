Juventusnews24.com - Gravina avvisa: «Vedo ancora squadre che vanno dagli ultras. È un comportamento vietato. Var a chiamata? Vi dico la mia»

di Redazione JuventusNews24: «che, è». Le parole del presidente FIGC anche sul Var aGabriele, presidente della FIGC, nell'intervista a La Stampa ha parlato anche di Var e non solo all'indomani delle dichiarazioni sulla Juventus. Ieri il numero uno della Federcalcio ha visitato le infrastrutture del club bianconero.– «Sul Var aho letto delle perplessità di Rosetti e conosco quelle dell'Uefa. Tutto ciò che decide la partita non può essere limitato nella valutazione. Il Var light? Vediamo come va la sperimentazione.che parlano con gli. È undalle norme».