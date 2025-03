Dayitalianews.com - Gravi errori commessi durante l’intervento. Per questo sarebbe morto il piccolo Giacomo, 2 anni. La Procura chiede il rinvio a giudizio di cinque medici dell’ospedale Bambino Gesù di Roma

Bimbodopo l’impianto di un pacemaker:per omicidio colposoÈ stata fissata per martedì 26 marzo 2025 l’udienza preliminare davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale diper, accusati di omicidio colposo in relazione al decesso delFrancesco Saccomanno,a soli dueil 3 gennaio 2019.Una morte che riapre le indagini: il cuore fragile diIl, originario di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, era affetto sin dalla nascita da una grave cardiopatia congenita. Inizialmente era stato operato al centro cardiologico pediatrico Mediterraneodi Taormina, ma le sue condizioni di salute hanno richiesto successivamente il trasferimento nella sedenapediatrico.