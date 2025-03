Gamberorosso.it - Grandi trattorie, pizzette rosse iconiche e grotte di formaggi. La guida gastronomica alle vie di Testaccio

Leggi su Gamberorosso.it

La Piramide Cestia segna uno dei vertici di, in cui convergono via Marmorata e via del Campo Boario, con il fazzoletto verde del Cimitero Acattolico (che da solo vale una visita, insieme a vicino Cimitero del Commonwealth), ideali confini del quartiere capitolino che lambisce l'Ostiense girando intorno all'area del vecchio mattatoio per poi seguire quel tratto di lungotevere che ne riprende il nome, e proseguire poi fino a pizza dell'Emporio, dove comincia via Marmorata. Sono 66 ettari quadrati - non tantissimi - ma che hanno un posto centrale nella vita della città, rappresentandone uno l'anima più verace, per molti il cuore di Roma.nell'Antica RomaDa sempre è stata una zona legata al commercio, perché qui, nell'antica Roma, c'era il porto fluviale in cui attraccavano le chiatte che trasportavano le merci: quello del Foro Boario, prima, e quello dell'Emporium successivamente.