Ravennatoday.it - Grandi appuntamenti per Ravenna: nello stesso giorno i reali inglesi, Mattarella e la chiusura dell'Omc

Leggi su Ravennatoday.it

Il 10 aprile 2025 rimarrà a lungo nelle memorie come una giornata storica per la città di. Come noto, è attesa infatti la visita straordinaria di re Carlo d'Inghilterra ea regina consorte Camilla, che saranno protagonisti di diversiin città. Un fatto che, da solo, fa.