Movieplayer.it - Grande Fratello, Zeudi e Chiara ai ferri corti: "L’unica vera amicizia in Casa è la loro", dice Alfonso

Nonostante l'allontanamento tra le due gieffine,è convinto che l'trasia forte e reale. Le dinamiche all'interno delladelcontinuano a evolversi, e nelle ultime ore si stanno delineando nuove alleanze e fratture tra i concorrenti. Dopo aver ritrovato l'armonia con Lorenzo, Shaila ha cambiato atteggiamento nei confronti di, accusandole di averla allontanata dal modello milanese. L'ex velina sembra ora in aperto contrasto con le due gieffine, scatenando nuove tensioni nel gruppo. Nel frattempo, il rapporto traDe Palma eCainelli si è notevolmente raffreddato. Le due ragazze, un tempo inseparabili, si sono scontrate in più occasioni, e lediscussioni non sono passate inosservate ai .