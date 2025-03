Isaechia.it - Grande Fratello, Maria Teresa Ruta vittima di una truffa: ecco cosa le è successo

è stata una delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione del, così come delVip 5, ma è uscita suo malgrado a poche settimane dalla finale.Intervistata dal quotidiano Il Mattino, l’ex gieffina ha raccontato di essere statadi unae ha spiegato nel dettaglio ciò che le è accaduto. In particolare,è statadi unaassicurativa, dal momento che dopo aver acquistato un’auto per il figlio voleva stipulare l’assicurazione:Stavo procedendo ad assicurarla attraverso la piattaforma online di una nota compagnia presso la quale io e mio marito abbiamo già stipulato diversi contratti. Per cui chiamo l’operatore e inizio tutte le pratiche necessarie e fornisco i dati che mi vengono richiesti. Dopo circa dieci o quindici minuti dall’inizio della telefonata la linea cade d’improvviso.