Grande Fratello Lorenzo sicuro | sarà Helena a lasciare la Casa l' orientamento dei fan

Il reality show condotto da Alfonso Signorini si avvia verso il gran finale, ad un passo dalla finale tre concorrenti rischiano di abbandonare ladurante il penultimo atto derl programma. Lunedì 24 marzo andrà in onda la semifinale dele, anche durante la quarantunesima puntata, ciun'eliminazione. Uno dei concorrenti finiti in nomination la settimana scorsa dovrà abbandonare la. In bilico ci sono Luca Giglio,Prestes e Chiara Cainelli. Secondo i sondaggi online, la modella brasiliana avrebbe maggiori possibilità di salvarsi, maSpolverato la pensa diversamente.Spolverato prevede l'eliminazione di: avrà ragione anche stavolta? Luca e Chiara sono convinti che il pubblico porteràin finale. Di parere opposto è il modello milanese che, nel corso di questa edizione del reality show, .