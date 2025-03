Tvzap.it - “Grande Fratello”, le voci su Helena che preoccupano i fan: cosa succede

News tv. “”, lesuchei fan:– Nell’ultima diretta delsono finiti in nomination Luca Giglio,Prestes eChiara Cainelli. Un televoto all’apparenza dall’esito quasi scontato, ma potrebbe non essere proprio così. Lorenzo Spolverato ieri notte ha tranquillizzato Giglio dicendogli che non sarà lui ad uscire, ma la modella brasiliana e lo stesso ha fatto stamattina con Chiara. Quest’ultima però non è parsa convinta del ragionamento: “Se magari, ma non penso proprio che andrà come dici tu. Impossibile“. I sondaggi parlano chiaro: ovunque è in testaPrestes, che risulta essere la più votata per essere salvata e le percentuali sono clamorose, si va da 58 al 90%. Come sempre le cose cambiano sui social, dove gli Shailenzo stanno votando in massa per Giglio e questo è un commento che riassume la loro strategia: “Votate come se ci fossero Shaila e Lollo! Se passaruba il posto in finale a Shaila e rischia di vincere“.