361magazine.com - Grande Fratello, Javier rischia la squalifica? Il motivo

Martinezla? La frase che sta riscuotendo critiche sul webMartinezlaad un passo dal gran finale? Nelle ultime ore i concorrenti in Casa si sono divertiti a ricostruire determinati avvenimenti accaduti in Casa. La ricostruzione degli episodi è partita dallo sketch del bollitore tra Helena e Jessica, per poi passare al litigio tra Alfonso e Lorenzo. Mariavittoria invece ha interpretato Federica, mentre Giglio ha vestito i panni di Clayton.Leggi anche, Beatrice Luzzi replica piccata alle frecciatine di Stefania OrlandoEcco cosa è emerso nelle ultime oreIl pallavolista ha ripreso con una videocamera le varie clip ad un certo punto per dare un consiglio a Giglio nell’impersonare il noto attore ha rilasciato una frase che sul web sta riscuotendo numerose critiche.