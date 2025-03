361magazine.com - Grande Fratello, Alfonso D’Apice fa chiarezza e prende una decisione

Leggi su 361magazine.com

fasu quanto sta accadendo in Casa tra Chiara e Zeudi. Le parole dell’ex gieffino, l’amicizia tra Chiara e Zeudi volge quasi al termine. Le due donne in Casa hanno affrontato diverse incomprensioni che hanno portato involontariamente alla rottura. Chiara è rimasta delusa dall’atteggiamento di Zeudi nel momento in cui è stata eletta finalista., fidanzato di Chiara ha preso una.Leggi anche, nuove critiche di Shaila su Zeudi: la confessioneL’ex gieffino favia social“Facciamo” inizia così la lunga stories cheha deciso di fare in merito a quanto sta accadendo in Casa. L’ex gieffino continua: “Ricevo centinaia di messaggi riguardo alla situazione tra Chiara e Zeudi, e voglio rispondere in modo diretto.