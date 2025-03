Ildifforme.it - Grande confusione nel cantiere sicurezza dell’Europa, ma è aperto. Meloni incerta, ma mercoledì incontrerà i “volenterosi”

Il Consiglio europeo di giovedì 20 marzo non ha sciolto i troppi nodi che limitano il piano ReArm Eu. Le velleità nazionali di Francia e Inghilterra condizionano le scelte degli alleati. L'Italia ha fatto mezzo passo in direzione del piano,è scettica sugli strumenti finanziari per sostenere il riarmo. Gli 800 miliardi previsti da von der Leyen sono in larga misura (650) a carico degli Stati nazionali alcuni dei quali (Francia e Italia) non hanno spazio fiscale nel bilancio