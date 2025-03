Lapresse.it - Gp Cina 2025, pole position per Piastri: quinto Hamilton, sesto Leclerc

Oscarsu McLaren ha conquistato lanel Gran Premio didi Formula 1, secondo appuntamento stagionale nel mondiale. Per l’australiano si tratta della primain carriera. Alle sue spalle la Mercedes di George Russell. In seconda fila partiranno Lando Norris con la seconda McLaren e il campione del mondo Max Verstappen su Red Bull.posto per la Ferrari di Lewis, che aveva vinto la gara sprint, sesta l’altra rossa di Charles. Ottavo tempo per l’italiano Kimi Antonelli con la Mercedes.OSCARTAKES HIS FIRST-EVER F1?#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/23fVPJ7rfz— Formula 1 (@F1) March 22,