Gosens | All’Inter mentalità incredibile Lì ho imparato ad affrontare le difficoltà

Robin, protagonista del format “Campioni del Made in Italy”, si racconta senza filtri ai canali della Serie A. Nella sua storia non manca la menzione, dove l’attuale centrocampista della Fiorentina ha trascorso una stagione.L’ARRIVO – Robinricorda il suo arrivo in Italia, dove ha giocato con la maglia di Atalanta e Inter, fino a quella attuale della Fiorentina: «Giovanni Sartori mi chiamò, dicendomi che l’Atalanta mi voleva assolutamente. Ma parlava italiano, e io no. Mi sono ritrovato con un direttore sportivo al telefono, senza capire cosa volesse dirmi. All’inizio, ho persino chiuso la chiamata e respinto l’opportunità di venire in Italia, senza volerlo! Il mio inizio è stato pieno di alti e bassi, anche a causa della barriera linguistica. Cercavo di seguire le indicazioni, ma non capivo esattamente cosa mi venisse chiesto.