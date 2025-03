Bergamonews.it - Gori ricorda Pandolfi: “Bergamo gli è profondamente riconoscente per quanto ha fatto”

. “A Filippo Paldolfi mi lega il ricordo di alcune intense chiacchierate a pranzo, agli inizi della mia esperienza di sindaco a, quando ancora le sue condizioni di salute erano buone – afferma l’eurodeputato Giorgio-. Erano occasioni per me estremamente preziose.– attingendo ad una ricchissima esperienza politica e di governo, in Italia e in Europa, ad una memoria prodigiosa e ad una straordinaria vivacità intellettuale – vi si disponeva infatti con grande generosità, prodigo di ricordi e di consigli. Tornai a visitarlo sul finire del mio primo mandato, accompagnato dal figlio Luca, nella casa che avevo frequentato da ragazzo quando sua moglie mi faceva da catechista. Lo trovai più affaticato, ma credo fu felice di ricevere in quella circostanza la medaglia d’oro della Città di: un riconoscimento che stranamente non gli era stato fin lì tributato.