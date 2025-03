Ilnapolista.it - Goretzka ha fatto la differenza contro l’Italia, Nagelsmann inizialmente lo aveva escluso (Süddeutsche)

Leonha risolto la partita d’andata in Nations League tra Italia e Germania. Il suo nome è stato molto discusso in terra tedesca per diverso tempo a causa delle sue prestazioni altalenanti al Bayern Monaco, ma ora – lo riporta la Suddeutsche – pare che il calciatore abbia in qualche modo mostrato di nuovo il suo spartito, la sua musica. Dal 2023, il Bayern Monacopiù volte cercato di cederlo, considerandolo non più indispensabile per il centrocampo bavarese. Anche in nazionale la sua situazione si era complicata: le prestazioni deludenti nelle amichevoli di novembreTurchia e Austriano convintoa escluderlo dalla selezione per diverso tempo, preferendogli Pavlovic.hala, con un colpo di testa perfetto (Suddeutsche)Nella recente sfida di Nations Leagueha ribaltato la narrazione su di lui degli ultimi anni, diventando l’eroe della serata e riportando la Germania alla vittoria con un colpo di testa decisivo.