Vanityfair.it - Goodhairday: Sarah Jessica Parker, 60 anni di stile anche per la testa

Leggi su Vanityfair.it

Al solo sentire pronunciare il nome disi materializzano davanti agli occhi chiome mosse in diverse texture e sfumature di biondo. L'amatissima attrice, paladina curly in tempi non sospetti, compie 60e continua a ispirare tantissimo non solo la moda, mala bellezza