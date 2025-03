Golf Manassero manca il taglio nel Valspar Championship Migliozzi 25 a Singapore dopo due giri

Leggi su Sportface.it

Matteohato ilnel, torneo del PGA Tour in corso di svolgimento a Palm Harbor in Florida sul Copperhead Course dell’Innisbrook Resort (par 71). Il veronese hato l’accesso agli ultimi due round per un solo colpo, chiudendo le prime 36 buche con un totale di +3aver girato in 74 e 71 colpi. Per il classe 1993 si tratta del secondoto sul PGA Tour in questa prima stagione con la “carta” negli Stati Uniti. L’obiettivo sarà quello di reagire fin da giovedì prossimo, quandosarà in campo insieme anche a Francesco Molinari nel Texas Children’s Houston Open. Entrambi devono cercare risultati di peso per risalire nella classifica della FedEx Cup, per la quale pagano anche il fatto di non avere diritto di gioco negli eventi “elevati” del Tour.